Une page se tourne ? Les librairies Gibert vont demander leur placement en redressement judiciaire

Institution historique du livre à Paris, l’enseigne Gibert s’apprête à demander son placement en redressement judiciaire. Une procédure lourde, mais qui ne signifie pas forcément une fermeture immédiate des magasins.

Une enseigne emblématique en difficulté

Les librairies Gibert, connues de générations d’étudiants, de lecteurs et de passionnés de livres d’occasion, traversent une période critique. L’enseigne, très liée à l’histoire culturelle parisienne, notamment dans le Quartier latin, doit faire face à d’importantes difficultés économiques.

Le placement en redressement judiciaire permet à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité sous le contrôle du tribunal. L’objectif est de trouver une solution pour maintenir les magasins ouverts, préserver les emplois et réorganiser les dettes.

Cette procédure ouvre généralement une période d’observation durant laquelle la situation financière de l’entreprise est examinée. À l’issue de cette période, plusieurs scénarios sont possibles : un plan de redressement, une reprise partielle ou, si aucune solution viable n’est trouvée, une liquidation judiciaire.

Un symbole du livre d’occasion fragilisé

Gibert occupe une place particulière dans le paysage culturel français. L’enseigne s’est imposée grâce à son modèle mêlant livres neufs, livres scolaires, ouvrages universitaires et livres d’occasion. Mais ce secteur est aujourd’hui fragilisé par la baisse de fréquentation de certains commerces physiques, la concurrence en ligne et les changements dans les habitudes de consommation.

Une page de la vie culturelle parisienne en suspens

Au-delà d’une simple difficulté commerciale, la situation de Gibert inquiète parce qu’elle touche à un symbole. Pour beaucoup de Parisiens, d’étudiants et de lecteurs, Gibert est un lieu de passage, de découverte et de mémoire. Son avenir reste désormais suspendu aux prochaines décisions judiciaires.