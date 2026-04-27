Royaume-Uni : Keir Starmer sous pression avant un vote sur une enquête parlementaire

Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à une nouvelle tempête politique, alors que le Parlement du Royaume-Uni doit se prononcer sur l’ouverture d’une enquête le visant.

Les députés doivent décider si une commission parlementaire examinera la question de savoir si Starmer a induit en erreur la Chambre des communes concernant la nomination de Peter Mandelson, ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis.

Cette procédure pourrait avoir de lourdes conséquences pour le chef du gouvernement. S’il était établi qu’il a volontairement trompé le Parlement, sa position deviendrait politiquement très fragile.

L’affaire trouve son origine dans la décision controversée de Starmer de nommer Mandelson, avant de finalement le limoger en septembre dernier, après la révélation de liens plus étroits que prévu avec Jeffrey Epstein.

La présidence de la Chambre des communes, dirigée par Lindsay Hoyle, a validé la demande de l’opposition conservatrice, menée par Kemi Badenoch, d’organiser un débat suivi d’un vote sur cette enquête.

Jusqu’à présent, Keir Starmer a résisté aux appels à la démission, mais l’issue de ce vote pourrait marquer un tournant dans cette affaire, avec des répercussions majeures sur la stabilité politique du gouvernement britannique.