Trump affirme que l’Iran se dit « au bord de l’effondrement » et presse Téhéran de régler sa gouvernance

Donald Trump a déclaré que l’Iran lui avait fait savoir qu’il se trouvait « au bord de l’effondrement », dans un contexte de blocage des discussions visant à mettre fin au conflit en cours. Le président américain a également exprimé son insatisfaction face aux dernières propositions avancées par Téhéran.

Selon des informations relayées par Reuters, la plus récente offre iranienne consisterait à repousser les négociations sur son programme nucléaire ainsi que sur les tensions liées au trafic maritime dans le Golfe jusqu’à la fin de la guerre, qui dure depuis deux mois. Une approche que Washington rejette, estimant que ces sujets doivent être traités immédiatement.

Lors d’une réunion tenue lundi à la Maison-Blanche avec ses principaux conseillers en matière de sécurité, Donald Trump a réaffirmé sa position. Un responsable américain a indiqué que le président souhaitait que la question nucléaire soit abordée en priorité dans toute discussion avec l’Iran.

Dans un message publié mardi sur son réseau Truth Social, le président américain a affirmé : « L’Iran vient de nous informer qu’il se trouve “au bord de l’effondrement”. Ils veulent que nous “ouvrions le détroit d’Ormuz” dès que possible, alors qu’ils tentent de régler leur problème de gouvernance. » Il a ajouté penser que Téhéran pourrait parvenir à résoudre ses difficultés internes.

La situation reste particulièrement tendue autour du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial d’hydrocarbures, quasiment paralysé depuis le début du conflit au Moyen-Orient. La Maison-Blanche examine actuellement une nouvelle proposition iranienne visant à débloquer cette voie maritime cruciale.

De son côté, Téhéran a réagi en affirmant que les États-Unis n’étaient plus en position de « dicter » leur politique à d’autres pays, soulignant la persistance des tensions diplomatiques entre les deux puissances malgré les tentatives de négociation.