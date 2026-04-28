Somalie : la guerre en Iran aggrave la crise des enfants malnutris, au bord de la catastrophe

La guerre impliquant l’Iran a des répercussions dramatiques bien au-delà du Moyen-Orient, frappant de plein fouet les enfants malnutris en Somalie. Déjà confronté à une famine imminente et à une réduction drastique de l’aide internationale, le pays voit sa situation humanitaire se détériorer davantage, au point de devenir une question de vie ou de mort pour des centaines de milliers d’enfants.

Les perturbations du transport maritime, causées par le conflit, ralentissent considérablement l’acheminement des fournitures essentielles. En conséquence, les cliniques somaliennes sont contraintes de rationner les stocks et, dans certains cas, de refuser l’admission d’enfants gravement malnutris faute de ressources suffisantes.

Selon les données disponibles, près d’un demi-million d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de la faim. Ces enfants dépendent de traitements nutritionnels spécifiques, dont l’interruption ou le retard peut entraîner des dommages irréversibles, voire la mort.

La situation est aggravée par la hausse des coûts logistiques et les délais de livraison, qui rendent les produits alimentaires thérapeutiques plus rares et plus chers. Cette pression supplémentaire s’ajoute à une crise déjà alimentée par la sécheresse et la diminution des financements humanitaires.

Les organisations sur le terrain alertent sur les conséquences à long terme de cette crise, soulignant que chaque retard dans la prise en charge augmente les risques pour les enfants les plus vulnérables. Les centres de santé, débordés, peinent à répondre à une demande croissante avec des moyens en constante diminution.

Dans ce contexte, la guerre en Iran apparaît comme un facteur aggravant majeur d’une crise humanitaire déjà critique. Elle illustre l’impact global des conflits, dont les effets se répercutent jusque dans les régions les plus fragiles, loin des zones de combat.