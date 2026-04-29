L’Assemblée élargit les pouvoirs des polices municipales, une nouvelle étape dans la sécurité du quotidien

Cette fois, le Parlement a tranché. L’Assemblée nationale a voté un texte élargissant les prérogatives des polices municipales, ces uniformes familiers que l’on croise au coin d’une rue commerçante, devant une école ou au marché du dimanche. Le signal politique est limpide: répondre à l’exaspération sur les incivilités, les atteintes aux biens et cette petite délinquance qui pourrit la vie sans toujours faire les gros titres. Derrière les mots, un mouvement de fond se confirme, celui d’une montée en puissance déjà visible depuis des années, avec des communes qui investissent dans les effectifs, la vidéoprotection, les caméras-piétons et des missions élargies de constatation d’infractions ou de contrôle dans un cadre plus précis. Le terrain, lui, ne ment pas: les habitants veulent voir des agents, tout de suite, pas des promesses pour plus tard.

Les maires en première ligne, l’État sommé de garder la main

Reste la ligne jaune, celle que tout le monde connaît mais que chacun redessine à sa manière: où s’arrête la police municipale et où commence le régalien, la police judiciaire, la chaîne qui mène au procureur. Les maires réclament depuis longtemps plus de marges de manœuvre, au nom de la réactivité et de la proximité, et ils auront de quoi se féliciter, au moins sur le papier. Les syndicats de la police nationale, eux, répètent la même mise en garde, ne pas « municipaliser » des missions qui relèvent de l’État, surtout sans règles claires, doctrine d’emploi, coordination et formation solide, sous peine de créer une sécurité à plusieurs vitesses entre villes bien dotées et petites communes qui comptent leurs euros. Les magistrats, souvent plus discrets, regardent déjà l’après: des procédures contestées, des PV fragilisés, des dossiers qui tombent pour des raisons techniques. Une chose est sûre, ce vote ne ferme pas le débat, il l’ouvre autrement, avec une question d’argent, de contrôle et d’autorité qui revient toujours au galop.