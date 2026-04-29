Les nouvelles marques chinoises prennent la voie rapide en Europe

Ça s’accélère dans les concessions européennes. Après BYD et MG, déjà bien installés dans le décor, une nouvelle vague de marques chinoises arrive à grande vitesse, souvent avec des noms encore exotiques pour le grand public: XPeng, Lynk&Co, Leapmotor, Omoda & Jaecoo, Denza ou Zeekr. Le menu est clair, presque monotone: SUV en vitrine, motorisations électrifiées en argument massue, et une promesse d’équipements généreux qui parle à l’automobiliste pressé de comparer, calculatrice mentale en main.

Derrière cette multiplication de logos, il y a une mécanique très organisée. Les grands groupes chinois segmentent leur offre comme on découpe un rayon de supermarché: une marque pour le premium, une autre pour le grand public, une troisième pour l’image technologique. Geely avance avec Zeekr et Lynk&Co, tout en préparant une marque à son nom pour élargir la cible; BYD pousse Denza sur le terrain plus haut de gamme; Chery démarre avec Omoda & Jaecoo avant d’envisager un déploiement sous sa bannière. Résultat, pour le client européen, la sensation d’une avalanche… mais pas forcément d’une cacophonie, car les recettes se ressemblent et les positionnements se veulent lisibles.

Une armée de badges, une même stratégie

Une armée de badges, une même stratégie L’enjeu, lui, est tout sauf anecdotique. Les projections évoquent une part de marché pouvant grimper à 14 % en Europe d’ici 2030, avec un effet attendu sur les prix et sur la concurrence, dans une période où l’électrique marque le pas dans certains pays. Les constructeurs chinois misent sur l’hybride rechargeable et l’électrique, sur des dotations élevées et sur une approche très offensive du rapport prestations-prix. Pour les marques européennes, le message est limpide: il va falloir justifier chaque euro, sans se réfugier derrière la seule histoire des blasons.

Reste le mur réglementaire, plus solide qu’une simple formalité. L’Union européenne a ouvert la voie à des droits de douane additionnels sur les véhicules électriques importés de Chine, et la France conditionne une partie des aides, dont le bonus écologique, à des critères d’empreinte carbone et de lieu de production. Face à ces barrières, les groupes chinois regardent de près l’option industrielle en Europe, pour sécuriser leurs volumes et éviter de voir leur compétitivité grignotée à la frontière. L’année qui vient dira si cette offensive se contente d’envahir les catalogues ou si elle s’enracine durablement dans le paysage industriel européen.