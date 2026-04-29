Airbus rassure les marchés malgré un début d’année en demi-teinte

Airbus a connu ce genre de matinées où la Bourse écoute davantage la musique que les fausses notes. À Paris, le titre de l’avionneur progressait de 1,9% autour de 169,24 euros, alors même que le CAC 40 reculait. Un contraste qui en dit long sur l’attente des investisseurs: ils veulent de la visibilité, et Airbus leur a servi une promesse simple, la confirmation de ses objectifs annuels.

Dans les chiffres, le premier trimestre a pourtant un goût de retenue. Le groupe a livré 114 avions commerciaux, contre 136 un an plus tôt, soit une baisse de 16%. Le chiffre d’affaires a dépassé les attentes, mais le bénéfice d’exploitation ajusté s’est établi à 300 millions d’euros, en dessous du consensus de 348 millions. Ce n’est pas un effondrement, plutôt un rappel: dans l’aéronautique, le calendrier compte autant que la performance.

Ce que le marché achète, ce n’est pas le trimestre, c’est la trajectoire. Chez Airbus, les livraisons démarrent souvent doucement puis accélèrent au fil des mois, à mesure que la production se synchronise et que les clients prennent possession des appareils. Les commentaires de la direction ont été jugés « utiles » et rassurants par les analystes de Jefferies, qui estiment que la montée en puissance se déroule « conformément au plan prévu pour 2026 ». Autrement dit, l’usine avance, même si le compteur du T1 n’impressionne pas.

La Bourse parie sur le rattrapage industriel

Reste un détail qui colle aux semelles: depuis le début de l’année, Airbus a perdu près de 16% en Bourse. Mercredi, le titre a même ouvert sur un gain proche de 3% avant de se stabiliser, comme si le marché hésitait entre soulagement et prudence. Cette nervosité s’explique aussi par l’autre variable, moins contrôlable: la solidité du trafic aérien, scrutée comme un baromètre, avec ses inquiétudes récurrentes sur la demande et les prix.

Dans ce contexte, Jefferies pointe un deuxième trimestre qui démarre sans accélération spectaculaire des livraisons. Les industriels le savent, un avion presque terminé mais bloqué par un équipement, un moteur ou une cabine, c’est un appareil qui ne se facture pas tout de suite et donc une trésorerie qui attend. Airbus joue serré, entre l’ambition de monter en cadence, notamment sur les monocouloirs, et la réalité des chaînes d’approvisionnement qui se normalisent par à-coups.

Pour l’instant, le signal envoyé est clair: pas de panique à bord, mais pas d’euphorie non plus. Le marché semble prêt à accorder du temps à Airbus, à condition que la montée en cadence se voie rapidement dans les livraisons et dans les marges. Le printemps industriel est lancé, et c’est souvent entre mai et l’été que l’avionneur est attendu au tournant, quand les promesses doivent commencer à prendre la forme d’avions livrés, puis encaissés.