Kosovo : crise politique et élections anticipées en vue après l’échec de la présidentielle

Le Kosovo s’achemine vers de nouvelles élections anticipées après l’incapacité du Parlement à élire un président, replongeant le pays dans une crise politique majeure. Les députés n’ont pas réussi à s’accorder avant l’expiration du délai fixé à mardi minuit.

Le mandat de la présidente sortante, Vjosa Osmani, a pris fin début avril, obligeant les parlementaires à désigner un successeur dans un délai constitutionnel strict. Faute de consensus, ce processus a échoué, déclenchant mécaniquement une nouvelle phase électorale.

Le Premier ministre Albin Kurti n’est pas parvenu à rallier les partis d’opposition autour de son candidat. Les divisions politiques persistantes ont empêché la formation d’une majorité suffisante pour élire un nouveau chef d’État.

Cette impasse institutionnelle souligne les tensions profondes entre les différentes forces politiques du pays. Elle met également en évidence la fragilité du système politique kosovar, régulièrement confronté à des blocages similaires depuis son indépendance.

La tenue d’élections anticipées apparaît désormais inévitable, dans l’espoir de dégager une majorité plus stable capable de gouverner et de nommer un président. Toutefois, rien ne garantit que ce nouveau scrutin permettra de sortir durablement de l’impasse.

Cette nouvelle crise intervient dans un contexte régional sensible, où la stabilité politique du Kosovo reste un enjeu important. Elle pourrait prolonger l’incertitude institutionnelle et retarder les réformes attendues dans ce jeune État européen.