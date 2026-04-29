Suisse : un référendum explosif pour plafonner la population à 10 millions gagne du terrain

Une légère majorité de Suisses se dit favorable à une initiative visant à limiter la population du pays à 10 millions d’habitants, selon un sondage publié mercredi. Ce projet, qui sera soumis au vote le 14 juin, s’impose progressivement dans le débat public, porté par des inquiétudes croissantes sur la croissance démographique.

D’après cette enquête menée par Tamedia en collaboration avec « 20 Minutes » et l’institut Leewas, 52 % des personnes interrogées soutiennent ou penchent en faveur de la proposition, contre 46 % qui s’y opposent. Les résultats montrent une progression du soutien à cette initiative, défendue par le parti de droite UDC (Union démocratique du centre).

Le gouvernement suisse, de son côté, rejette fermement ce projet. Les autorités estiment qu’un plafonnement de la population pourrait nuire à la coopération avec l’Union européenne et affaiblir l’économie, notamment en limitant l’accès au marché du travail.

Cependant, une partie de la population exprime des préoccupations face à la croissance rapide du nombre d’habitants et à la pression exercée sur les infrastructures publiques, comme les transports, le logement ou les services. Ces inquiétudes alimentent le soutien à la proposition.

La Suisse compte désormais plus de 9 millions d’habitants, avec une proportion importante de résidents étrangers, qui représentaient plus de 27 % de la population en 2024 selon les données officielles. Cette réalité démographique alimente le débat sur l’avenir du pays.

Le scrutin à venir s’annonce serré et pourrait avoir des conséquences importantes sur la politique migratoire et économique de la Suisse. Il reflète également des tensions plus larges en Europe autour des enjeux liés à la démographie et à l’immigration.