Liban : des frappes israéliennes meurtrières tuent des secouristes dans le sud du pays

Deux frappes israéliennes successives ont fait au moins cinq morts dans le sud du Liban, dont trois secouristes, selon les autorités libanaises. L’attaque s’est produite dans la localité de Majdal Zoun, près de la frontière avec Israël, dans un contexte de tensions persistantes dans la région.

D’après le ministère libanais de la Santé, une première frappe a visé un bâtiment, faisant des victimes et déclenchant l’intervention des équipes de secours. Une seconde frappe est ensuite survenue, touchant à nouveau la zone alors que des secouristes tentaient de porter assistance aux blessés.

Les trois sauveteurs, membres de la Défense civile libanaise, ont été piégés sous les décombres après cette deuxième attaque. Leur décès a été confirmé ultérieurement, illustrant les dangers auxquels sont confrontés les intervenants de première ligne dans ce type de situation.

Les deux autres victimes civiles n’ont pas été identifiées dans l’immédiat. Les autorités n’ont pas fourni davantage de détails sur les circonstances exactes des frappes ni sur les cibles visées.

Ces événements s’inscrivent dans un climat de forte tension le long de la frontière israélo-libanaise, où les échanges de tirs et les frappes se multiplient depuis plusieurs mois. Les civils et les équipes de secours se retrouvent régulièrement exposés aux conséquences de ces affrontements.

Cette attaque, qui a coûté la vie à des secouristes venus en aide à des victimes, risque de susciter de nouvelles préoccupations au sein de la communauté internationale concernant la protection des personnels humanitaires dans les zones de conflit.