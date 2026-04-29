Trump évoque l’Iran lors d’un dîner d’État avec le roi Charles à la Maison Blanche

Lors d’un dîner d’État organisé à Maison Blanche en l’honneur du roi britannique, le président américain Donald Trump a introduit un sujet inattendu : le programme nucléaire iranien.

Selon ses déclarations, le souverain britannique Charles III partagerait l’opposition des États-Unis à l’idée que l’Iran se dote de l’arme nucléaire. Une remarque faite publiquement pendant l’événement, qui a rapidement attiré l’attention sur la dimension diplomatique de la rencontre.

Ce dîner s’inscrit dans une visite officielle de plusieurs jours du roi Charles et de la reine Camilla aux États-Unis, dans un contexte international déjà tendu, marqué notamment par les tensions persistantes autour du Moyen-Orient et du programme nucléaire iranien.

Les propos de Donald Trump ont également ravivé les tensions diplomatiques avec le Royaume-Uni. Le président américain a récemment critiqué le Premier ministre britannique Keir Starmer, estimant que Londres ne soutiendrait pas suffisamment les efforts américains dans la gestion du conflit en Iran.

En mélangeant protocole royal et enjeux géopolitiques, cette séquence illustre une nouvelle fois la façon dont la diplomatie américaine sous Trump intègre des sujets de sécurité internationale jusque dans des événements hautement symboliques comme un dîner d’État.