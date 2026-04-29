La guerre au Moyen-Orient fait exploser le trafic maritime sur le canal de Panama

Le canal de Panama connaît une hausse significative de son trafic maritime, portée par les perturbations liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient.

Selon l’Autorité du canal de Panama, cette augmentation concerne particulièrement les navires de transport d’énergie, notamment les méthaniers. La guerre a bouleversé les routes maritimes mondiales, poussant de nombreux armateurs à adapter leurs itinéraires, ce qui renforce le rôle stratégique du canal comme point de passage entre l’Atlantique et le Pacifique.

Les autorités du canal indiquent avoir enregistré environ 300 passages supplémentaires par rapport à la même période de l’année précédente. Cette tendance devrait se poursuivre tant que la situation au Moyen-Orient restera instable.

Ce regain d’activité s’inscrit dans un contexte de tensions énergétiques mondiales, où les flux de pétrole et de gaz naturel liquéfié sont redirigés vers des routes jugées plus sûres. Le canal, infrastructure clé du commerce international, se retrouve ainsi sous pression opérationnelle accrue.

Si cette hausse représente une opportunité économique pour le Panama, elle soulève également des défis logistiques importants, notamment en matière de gestion du trafic et de capacité des écluses, déjà fortement sollicitées par le commerce mondial.