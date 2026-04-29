En Corée du Sud, l’ancien président Yoon Suk Yeol condamné à sept ans de prison

La justice sud-coréenne a condamné l’ancien président Yoon Suk Yeol à une peine de sept ans de prison pour avoir entravé son arrestation, marquant une nouvelle étape dans une affaire politique majeure qui secoue le pays depuis 2024.

La décision a été rendue par la Haute Cour de Séoul, lors d’une audience retransmise publiquement. Elle concerne notamment des faits liés à l’obstruction des enquêteurs chargés d’exécuter un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien chef de l’État.

Ces accusations trouvent leur origine dans la crise politique déclenchée par la tentative de Yoon d’imposer la loi martiale en décembre 2024, un épisode qui avait provoqué une onde de choc dans le pays et suscité de vives critiques tant sur le plan national qu’international.

La cour d’appel s’est appuyée sur les travaux d’une division judiciaire spéciale, créée pour traiter les affaires liées à cette période exceptionnelle. Cette structure vise à répondre à la complexité juridique et politique des événements survenus durant cette crise.

L’ancien président, qui a toujours contesté les accusations portées contre lui, se retrouve désormais au cœur d’une procédure judiciaire lourde de conséquences pour son avenir politique. Cette condamnation illustre également la volonté des institutions sud-coréennes de faire respecter l’état de droit, y compris au plus haut niveau de l’État.

Cette affaire continue de polariser l’opinion publique en Corée du Sud, où elle ravive les débats sur les limites du pouvoir présidentiel et la solidité des mécanismes démocratiques.