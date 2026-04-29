Des familles de victimes de l’une des pires tueries récentes au Canada ont engagé des poursuites contre OpenAI et son PDG Sam Altman devant un tribunal américain, selon des informations rapportées mercredi.

La plainte concerne la fusillade survenue dans la ville de Tumbler Ridge, qui a fait neuf morts, dont plusieurs enfants. Les plaignants accusent l’entreprise d’avoir failli à prévenir les autorités malgré des signaux inquiétants liés à l’utilisation de ChatGPT par le tireur présumé.

Selon les éléments avancés dans la plainte, le compte du suspect aurait été signalé en amont pour des contenus jugés préoccupants. Les familles affirment que ces alertes n’ont pas été transmises aux forces de l’ordre, ce qui aurait pu, selon elles, permettre d’éviter le drame.

L’affaire soulève des questions sensibles sur la responsabilité des entreprises technologiques dans la prévention des actes de violence, notamment en ce qui concerne la détection et le signalement de comportements à risque sur leurs plateformes.

Aucune réponse détaillée des défendeurs n’a été rendue publique à ce stade. Toutefois, ce type de procédure pourrait ouvrir un débat juridique majeur sur les obligations des entreprises d’intelligence artificielle face à des usages potentiellement dangereux de leurs outils.

Cette plainte intervient dans un contexte de surveillance accrue des grandes entreprises technologiques, régulièrement confrontées à des critiques concernant la gestion des contenus et la sécurité des utilisateurs.

L’issue de cette affaire pourrait faire jurisprudence, en définissant plus clairement les limites de responsabilité des acteurs de l’IA dans des situations impliquant des actes criminels.