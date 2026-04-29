Les États-Unis et leurs alliés réaffirment leur soutien à la souveraineté du Panama face aux pressions chinoises

Les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine ont publié une déclaration commune affirmant leur soutien à la souveraineté du Panama, dans un contexte de tensions croissantes autour du commerce maritime international.

Aux côtés de Washington, la Bolivie, le Costa Rica, le Guyana, le Paraguay et Trinité-et-Tobago ont dénoncé ce qu’ils qualifient de pressions économiques exercées par la Chine. Selon ce communiqué, ces actions viseraient à politiser le commerce maritime et à affaiblir l’indépendance des nations de l’hémisphère.

Les signataires ont exprimé leur inquiétude face à des mesures récentes affectant des navires battant pavillon panaméen. Ils soulignent que le Panama joue un rôle stratégique dans le commerce mondial, notamment grâce à son canal, un axe essentiel pour le transit maritime international.

« Le Panama est un pilier de notre système commercial maritime et doit rester à l’abri de toute pression extérieure indue », indique la déclaration, qui appelle implicitement à préserver la neutralité et l’intégrité des routes commerciales.

Cette prise de position intervient dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues entre les États-Unis et la Chine, notamment en matière d’influence économique et stratégique en Amérique latine. Elle met en lumière l’importance du Panama comme point névralgique du commerce mondial et comme enjeu dans les équilibres de puissance internationaux.