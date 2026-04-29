Tensions maximales entre Sébastien Lecornu et les députés macronistes

La réunion du groupe EPR à l’Assemblée nationale a viré au règlement de comptes. Au lendemain du retrait par Sébastien Lecornu de la proposition de loi sur le travail le 1er mai, les députés macronistes ont multiplié les critiques virulentes contre Matignon. Plusieurs élus n’ont pas mâché leurs mots, certains allant jusqu’à déclarer qu’on leur « pisse dessus » ou qu’on les prend « pour des andouilles ». Cette explosion de colère traduit une rupture inédite depuis l’arrivée du Premier ministre à la tête du gouvernement.

Une base qui se rebelle contre sa propre méthodologie

Sébastien Lecornu tente pourtant d’imposer une nouvelle « méthodologie » parlementaire pour éviter les déconvenues dans un calendrier contraint. Mais cette volonté de contrôle accru se heurte à une base supposée qui continue de se rebeller ouvertement. Les relations entre Matignon et ses troupes ne sont pas au beau fixe, comme en témoignent les tensions récurrentes lors des réunions de groupe. Face à ces critiques, le Premier ministre avait précédemment tancé les députés « aigris », une formulation qui n’a fait qu’aggraver le ressentiment au sein du groupe présidentiel. L’impatience et les craintes des parlementaires macronistes reflètent désormais une véritable lassitude face à la gestion gouvernementale.