Attaque au couteau à Londres Green dans un quartier juif : deux blessés graves

Deux personnes ont été grièvement blessées lors d’une attaque au couteau survenue ce mercredi à Golders Green, dans le nord-ouest de Londres. Le drame s’est produit dans un quartier connu pour abriter une importante population juive, ce qui a immédiatement renforcé l’émotion et l’inquiétude autour de cette agression.

L’attaque s’est déroulée en pleine journée, dans un secteur fréquenté, provoquant une intervention rapide des services de sécurité communautaires et des forces de l’ordre. Les victimes ont été prises en charge sur place avant d’être transportées afin de recevoir des soins d’urgence.

Un suspect rapidement maîtrisé

Un homme soupçonné d’être l’auteur de l’attaque a été arrêté peu après les faits. Il a été neutralisé après une intervention menée dans l’urgence, alors qu’il représentait encore une menace potentielle. La police a sécurisé la zone et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression, le profil du suspect et ses motivations. À ce stade, l’hypothèse d’un acte ciblé contre des membres de la communauté juive suscite une vive attention.

Golders Green sous le choc

Golders Green est l’un des quartiers les plus symboliques de la vie juive à Londres. Synagogues, commerces casher, écoles religieuses et associations communautaires y occupent une place importante dans le quotidien local. L’attaque a donc provoqué une onde de choc immédiate parmi les habitants. Pour beaucoup, cet événement dépasse le simple fait divers : il intervient dans un climat déjà marqué par une forte inquiétude autour de la sécurité des Juifs britanniques.

Keir Starmer dénonce un incident « très inquiétant »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a réagi en qualifiant l’agression d’incident « très inquiétant ».

Depuis plusieurs mois, la communauté juive britannique fait face à une montée des inquiétudes liées aux agressions, intimidations et actes de haine. Les événements récents ont renforcé le sentiment d’insécurité, en particulier autour des lieux de culte, des écoles et des centres communautaires.

À Golders Green, cette nouvelle attaque vient raviver une peur profonde : celle d’être pris pour cible en raison de son identité religieuse ou communautaire.