Friedrich Merz insiste sur l’importance stratégique des routes maritimes pour l’économie allemande

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé que la libre circulation sur les grandes routes maritimes mondiales constitue un pilier essentiel de la prospérité économique, lors d’une conférence maritime nationale à Emden.

Selon lui, pour un pays industriel et exportateur comme l’Allemagne, la sécurité des voies maritimes est une condition indispensable à la stabilité économique. Il a souligné que les tensions géopolitiques actuelles mettent en évidence la vulnérabilité des économies dépendantes du commerce international.

Le chancelier a notamment évoqué les perturbations récentes du transport maritime, en particulier dans le détroit d’Ormuz, point de passage clé du commerce mondial. Les restrictions et blocages dans cette zone ont des répercussions directes sur l’approvisionnement énergétique et les chaînes logistiques internationales.

« Lorsque des tensions géopolitiques provoquent des goulets d’étranglement maritimes, c’est toute l’économie mondiale qui est touchée », a-t-il déclaré, insistant sur le lien étroit entre politique économique et politique de sécurité.

Friedrich Merz a également souligné que le monde traverse une phase de recomposition géopolitique majeure, où compétitivité économique et sécurité nationale sont indissociables. Selon lui, la capacité de l’Allemagne à progresser sur ces deux fronts déterminera son niveau de prospérité au XXIe siècle.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, malgré un cessez-le-feu fragile, qui continuent de perturber des axes maritimes essentiels au commerce international.