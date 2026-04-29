Amnesty accuse Israël d’avoir tronqué des propos de l’UE sur une flottille humanitaire pour Gaza

L’Amnesty International a dénoncé la diffusion par ministère israélien des Affaires étrangères d’une version « coupée » d’une déclaration de l’Union européenne concernant une flottille humanitaire en direction de Gaza.

Selon Amnesty, la vidéo relayée sur les réseaux sociaux omet des éléments essentiels du message européen, notamment les risques encourus par les militants humanitaires. L’organisation affirme que ces dangers incluent l’interception de navires par les autorités israéliennes, ainsi que des détentions arbitraires et des mauvais traitements.

La polémique porte sur des propos tenus par la porte-parole de la Commission européenne Anita Hrncirova, qui avait expliqué que l’UE « décourage » ce type d’initiatives en raison des risques pour la sécurité des participants, tout en reconnaissant leur intention humanitaire.

D’après Amnesty, la version diffusée par Israël met en avant uniquement cette mise en garde, sans mentionner les raisons évoquées dans la version complète. L’ONG estime que cette présentation tronquée déforme la position européenne.

La flottille en question, liée à l’initiative internationale de la « Freedom Flotilla », transporte des militants et des représentants de la société civile cherchant à acheminer de l’aide humanitaire par voie maritime. Les navires ont récemment accosté à Syracuse après leur départ de Barcelone.

Une précédente tentative en 2025 s’était soldée par une intervention israélienne en mer, suivie de l’arrestation et de l’expulsion de centaines de militants.

Israël maintient depuis 2007 un blocus sur la bande de Gaza, une politique régulièrement critiquée par les organisations internationales, qui dénoncent ses conséquences humanitaires sur la population locale.

Cet épisode illustre les tensions persistantes autour de l’aide à Gaza et la bataille de communication entre acteurs internationaux sur ce dossier sensible.