L’Union européenne soutient le rapprochement entre l’Arménie et la Turquie autour d’un projet ferroviaire

L’Union européenne a salué les avancées récentes dans le dialogue entre l’Arménie et la Turquie, notamment autour du rétablissement des liaisons ferroviaires entre les deux pays.

Dans un communiqué, le bureau de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a exprimé son soutien à la réunion du groupe de travail bilatéral tenue à Kars. Les discussions ont porté sur les progrès visant à rouvrir les connexions ferroviaires interrompues depuis des décennies.

Bruxelles estime que cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de normalisation entre les deux voisins, jugé essentiel pour la stabilité et la paix dans le Caucase du Sud. L’UE encourage ainsi une normalisation complète des relations.

Le projet phare concerne la ligne ferroviaire reliant Kars à Gyumri. Une fois opérationnelle, cette liaison pourrait améliorer significativement les échanges économiques et les déplacements dans la région, offrant des bénéfices concrets aux populations locales.

L’UE a également réaffirmé son engagement à renforcer les infrastructures régionales via plusieurs initiatives, dont la stratégie Global Gateway et le corridor de transport transcaspien. Dans ce cadre, l’Arménie et la Turquie sont considérées comme des partenaires clés pour développer la connectivité entre l’Europe et l’Asie.

Cette avancée marque un pas supplémentaire dans un processus de rapprochement longtemps bloqué, avec des enjeux géopolitiques et économiques importants pour toute la région.