L’Ukraine intensifie sa lutte contre les drones Shahed, arme clé des frappes russes

Face à l’intensification des attaques aériennes, l’Ukraine a renforcé ses efforts pour contrer les drones kamikazes de type Shahed, devenus un élément central des opérations militaires russes.

Ces drones, d’origine iranienne, sont utilisés par la Russie pour mener des frappes à longue distance contre des infrastructures militaires et civiles ukrainiennes. Leur faible coût et leur capacité à saturer les défenses aériennes en font une arme particulièrement redoutée.

Dans ce contexte, les forces ukrainiennes ont lancé une campagne visant à améliorer leur taux d’interception, avec un objectif ambitieux : neutraliser jusqu’à 95 % des drones à longue portée détectés. Cette stratégie repose sur une combinaison de systèmes de défense aérienne, de guerre électronique et d’unités mobiles spécialisées.

Le défi reste important, car les Shahed sont conçus pour voler à basse altitude et contourner les radars traditionnels, rendant leur interception complexe et coûteuse. Leur utilisation massive par les forces russes a profondément modifié la dynamique des frappes aériennes dans le conflit.

Pour Kiev, la maîtrise de cette menace est devenue une priorité stratégique, tant pour protéger les populations civiles que pour sécuriser les infrastructures critiques du pays.