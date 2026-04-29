Trump presse l’Iran de conclure un accord sur fond de possible prolongation du blocus

Le président américain Donald Trump a exhorté l’Iran à conclure rapidement un accord, alors que les négociations semblent dans l’impasse et que Washington envisage de prolonger son blocus maritime contre Téhéran.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le dirigeant américain a appelé l’Iran à « faire preuve de bon sens », réaffirmant sa position selon laquelle le pays ne doit en aucun cas se doter de l’arme nucléaire. Il a également indiqué que des discussions restaient possibles si les autorités iraniennes acceptaient de revenir à la table des négociations.

Selon des informations de presse, l’administration américaine aurait demandé à ses conseillers de se préparer à un maintien prolongé du blocus des ports iraniens. Cette stratégie viserait à accentuer la pression économique sur Iran, notamment en limitant ses exportations de pétrole.

Washington privilégierait cette option face à d’autres scénarios jugés plus risqués, comme une reprise des frappes militaires ou un retrait du conflit. Le blocage des flux maritimes constitue ainsi un levier central dans la stratégie américaine pour contraindre Téhéran à négocier.

Cette situation a des répercussions directes sur les marchés énergétiques mondiaux. Les tensions autour du détroit d’Ormuz, point de passage clé pour le transport du pétrole, alimentent les inquiétudes quant à une perturbation durable de l’approvisionnement, contribuant à la hausse des prix du brut.

Malgré ces pressions, les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord restent pour l’instant au point mort, laissant planer l’incertitude sur l’évolution du conflit et ses conséquences économiques globales.