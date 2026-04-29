Virements bancaires : le 1er mai met l’interbancaire à l’arrêt, l’instantané tient la barre

Vendredi 1er mai, les virements interbancaires classiques vont caler dans toute la zone euro: le système Target 2, la chambre de compensation européenne, ferme boutique pour le jour férié. Résultat très concret pour le lecteur, un ordre passé après le jeudi 30 avril risque de n’arriver sur le compte du destinataire qu’à partir du lundi 4 mai, voire du mardi selon les délais propres à certaines banques. Rien d’exceptionnel sur le fond, c’est la mécanique des jours ouvrés interbancaires, mais le calendrier, lui, peut faire grincer des dents quand un loyer, un salaire ou une facture tombe au mauvais moment.

Le réflexe à avoir avant le week-end prolongé

Le point clé, c’est le type de virement. Les virements SEPA standards entre deux banques différentes suivent la cadence habituelle, souvent 24 à 48 heures, et cette cadence s’arrête quand le circuit interbancaire se met en pause. À l’inverse, un virement interne, au sein de la même banque, continue de passer. Et il y a la voie rapide: le virement instantané, lui, reste disponible 24 heures sur 24, jours fériés compris, et il est gratuit depuis janvier 2025, ce qui explique son envolée ces derniers mois, avec des volumes en forte hausse selon la Banque de France.

Reste une petite réalité moins glamour que la promesse du « tout, tout de suite »: certaines banques imposent un plafond sur l’instantané et un virement peut être refusé si le montant dépasse la limite. Mieux vaut vérifier avant d’appuyer sur « envoyer », quitte à relever le plafond depuis l’application quand c’est possible, plutôt que de se retrouver coincé à la veille d’un long week-end. Pour les transferts entre particuliers, des solutions comme Wero ou Lydia peuvent aussi dépanner selon les montants et les conditions… et ce 1er mai pourrait bien pousser encore un peu plus les Français vers les paiements qui n’attendent pas le retour des jours ouvrés.