Saint-Gildas-des-Bois: deux morts après le contact d’un mât de voilier avec une ligne à haute tension

Vendredi 1er mai, la fin d’après-midi a viré au drame à Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Atlantique. Deux hommes sont morts électrocutés après un accident impliquant un petit voilier, selon les premières informations disponibles.

Tout se serait joué en une fraction de seconde, au bord d’un étang. Le mât de l’embarcation aurait touché puis arraché une ligne électrique de 20 000 volts, installée à proximité. Un geste banal en apparence, une trajectoire mal anticipée et la mécanique du pire s’enclenche sans prévenir.

Alertés peu après 16 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus entre Saint-Gildas-des-Bois et Guenrouët, au lieu-dit « La Gautraie ». Sur place, les secours ont découvert les deux victimes déjà électrocutées. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pas réussi à les sauver. Le bilan est sec, sans appel.

Quand l’étang croise le 20 000 volts

Sur le terrain, l’opération a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 11 véhicules. L’accident a aussi eu un effet immédiat sur la vie du village: une coupure de courant a touché une partie de la commune pendant plusieurs heures, comme un rappel brutal que ce type d’incident ne s’arrête jamais aux seules victimes.

Au total, 270 clients ont été privés d’électricité, d’après les secours. Les circonstances exactes restaient à préciser en fin de journée vendredi, notamment la façon dont le voilier s’est retrouvé à portée de la ligne et les conditions de manoeuvre au moment des faits.

Reste cette scène, difficile à imaginer tant elle paraît absurde: un plan d’eau paisible, une ligne au mauvais endroit ou trop proche, un mât qui se dresse et tout bascule. Une enquête devra établir les responsabilités et, au-delà, dire si l’on peut éviter que les loisirs de plein air ne se heurtent à ces infrastructures invisibles jusqu’au moment où elles frappent.