— Mondial 2026 : quitter la pelouse pour contester l’arbitrage pourra coûter le match aux équipes

La FIFA et l’IFAB veulent mettre fin aux scènes de contestation collective. À partir de la Coupe du monde 2026, une équipe qui décide de quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale s’expose à de lourdes sanctions.

Quitter le terrain pourra coûter très cher

Selon les nouvelles dispositions validées par l’IFAB, les joueurs qui abandonnent la pelouse en signe de protestation pourront recevoir un carton rouge. Les membres du staff qui poussent leurs joueurs à sortir du terrain pourront eux aussi être sanctionnés.

Un forfait possible en cas d’arrêt du match

La sanction pourrait aller encore plus loin. Si le comportement d’une équipe provoque l’interruption ou l’arrêt définitif d’une rencontre, celle-ci pourra, en principe, perdre le match sur tapis vert. La FIFA veut ainsi envoyer un message clair : les protestations collectives ne seront plus tolérées.

Une mesure pensée pour protéger l’autorité des arbitres

Lles instances du football cherchent à renforcer le respect des officiels. Les scènes de joueurs encerclant l’arbitre, contestant longuement une décision ou menaçant de quitter le terrain sont devenues récurrentes. On se souvient notamment de là dernière finale de la Coupe d’Afrique des Nations, durant laquelle le Sénégal avait quitté la pelouse quelques minutes après avoir concédé un pénalty contre le Maroc.

La mesure pourrait toutefois poser question dans certains cas sensibles. Si une équipe quitte le terrain après des insultes racistes ou un incident grave, la situation pourrait être interprétée différemment. C’est pourquoi le texte laisse une marge d’appréciation à l’organisateur de la compétition.

La Coupe du monde 2026 servira de test grandeur nature

Ces nouvelles règles seront appliquées lors du Mondial 2026, qui réunira 48 sélections. Les équipes seront prochainement informées des consignes précises. Une chose est sûre : la FIFA veut éviter que les contestations contre l’arbitrage ne tournent au bras de fer en plein match.