À Saint-Denis, un défi TikTok finit au commissariat après une intrusion dans les locaux de la Scientologie

Jeudi soir, vers 21 heures, la scène a basculé en quelques secondes. Deux jeunes hommes de 18 ans se seraient introduits « en criant » dans un bâtiment de verre et d’acier à Saint-Denis, présenté comme l’adresse de « l’église de scientology et celebrity center du Grand Paris », non loin du Stade de France. L’un a été interpellé à l’intérieur, l’autre à l’extérieur. Les deux ont été placés en garde à vue.

Derrière l’irruption, il n’y a pas un règlement de comptes ni une revendication politique, mais un mécanisme bien connu: la mise en scène pour les réseaux sociaux. D’après les premiers éléments de l’enquête, les deux jeunes auraient voulu reproduire un défi popularisé sur TikTok, baptisé « Scientology speedrun ». Le principe tient du jeu vidéo transposé dans la vraie vie: entrer frauduleusement, courir, crier, aller « le plus loin possible ». Simple, idiot, risqué.

Ce genre de séquence dit beaucoup de l’époque. La frontière entre la blague et l’infraction se brouille à la vitesse d’un scroll, et l’adrénaline de la caméra remplace le bon sens. À l’arrivée, ce sont les forces de l’ordre qui ramassent les morceaux, puis la justice qui tente de remettre des limites là où l’écran a tout aplati, le réel compris.

Quand la viralité cogne à la porte d’un bâtiment privé

Le parquet de Bobigny a confirmé l’âge des deux gardés à vue. Un détail a aussi retenu l’attention: l’un d’eux aurait porté une tête d’animal, sans précision sur sa nature. Déguisement, provocation, accessoire de vidéo… le symbole est presque trop parlant, tant ces défis jouent sur le grotesque pour masquer la transgression, comme si le costume pouvait servir d’excuse.

Reste le lieu visé, forcément sensible. En France, l’organisation fondée par L. Ron Hubbard se présente comme une religion, mais plusieurs rapports parlementaires l’ont classée dans le champ des dérives sectaires. Ce statut contesté, cette réputation, cette visibilité alimentent une curiosité malsaine et une hostilité diffuse, terrain idéal pour des « challenges » qui cherchent une cible identifiable, spectaculaire, filmable.

À ce stade, l’enquête devra préciser ce qui s’est exactement passé dans les locaux, s’il y a eu dégradation, menaces ou simple intrusion. Une chose est déjà nette: la logique du buzz a encore trouvé comment transformer une façade en décor et une infraction en contenu. Le prochain épisode se jouera moins sur TikTok que dans le tempo de la procédure, entre suites judiciaires et imitation possible par d’autres, toujours à l’affût d’une minute de notoriété.