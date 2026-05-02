Polynésie : au CHPF, quatre suspects écroués dans une affaire d’« ice »

Cette fois, le dossier prend corps. Quelques jours après l’alerte interne du Centre hospitalier du Taaone sur un possible trafic d’« ice », quatre hommes ont été présentés à la justice puis placés en détention provisoire: trois brancardiers de l’établissement et un homme sans emploi.

Deux d’entre eux avaient été interpellés début avril à Los Angeles par la DEA, soupçonnés d’une tentative d’importation de méthamphétamine, ce produit de synthèse dont la simple évocation serre déjà les mâchoires aux urgences. Les deux autres sont accusés, selon les éléments communiqués, d’avoir orchestré l’opération. Prochaine étape, très attendue, l’audience fixée au 18 juin.

Des brancardiers dans le viseur, la confiance au bloc en ligne de mire

Derrière les menottes, il y a une question de sécurité au quotidien, presque prosaïque et pourtant lourde: qui circule où, avec quelles garanties, dans un hôpital qui vit au rythme des brancards et des vies fragiles. L’affaire s’inscrit dans un contexte d’alertes remontées par la FISSAP, la fédération des professionnels de santé en Polynésie, qui réclamait des mesures de contrôle et des tests de dépistage occasionnels après des signalements évoquant des consommations possibles, au travail ou en dehors, avec un risque direct sur la prise en charge des patients.

Le CHPF rappelle que tout signalement crédible est examiné sans délai et peut entraîner des sanctions disciplinaires internes, indépendamment de la procédure judiciaire. Reste, maintenant, à voir si le 18 juin permettra de refermer la parenthèse ou si ce dossier ouvrira une séquence plus large de contrôle et de remise à plat, dans un service public où la confiance ne devrait jamais trembler.