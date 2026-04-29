Entrevue Consommation ÉCONOMIE

Près de la moitié des produits Shein, Temu et AliExpress jugés dangereux

29 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La DGCCRF alerte sur les risques sanitaires et de sécurité liés aux achats sur les plateformes chinoises de commerce en ligne.

Près de la moitié des produits Shein, Temu et AliExpress jugés dangereux
Près de la moitié des produits Shein, Temu et AliExpress jugés dangereux

Les plateformes de commerce en ligne chinoises représentent un danger réel pour les consommateurs français. Selon une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 46% des produits testés sur Shein, Temu et AliExpress se révèlent dangereux. Un taux alarmant qui pousse l’administration à appeler à une vigilance accrue lors des achats sur ces sites étrangers, désormais omniprésents dans les habitudes de consommation des Français.

Des contrôles qui révèlent des failles massives

Les contrôles menés par la DGCCRF portent sur un large éventail d’articles vendus par ces géants du low-cost numérique. Les manquements concernent aussi bien la conformité des produits que leur sécurité sanitaire. Face à l’explosion des volumes de vente de ces plateformes, qui séduisent par leurs prix défiant toute concurrence, les autorités françaises tentent de renforcer leur surveillance pour protéger les acheteurs.

Cette mise en garde intervient alors que Shein, Temu et AliExpress connaissent une croissance fulgurante en France. Les consommateurs, attirés par des tarifs ultra-compétitifs, doivent désormais arbitrer entre économies immédiates et garanties de sécurité. La DGCCRF recommande de vérifier systématiquement les normes européennes avant tout achat, même si cette précaution reste difficile à mettre en œuvre pour le grand public.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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