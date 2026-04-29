En Belgique, l’électricité est tombée sous zéro : un signal de marché qui ne fait pas baisser la facture

Dimanche 26 avril, la Belgique a vécu une scène à peine croyable sur le marché de gros: entre 14h et 14h15, le mégawattheure s’est échangé autour de -479 euros. Oui, négatif. Le record précédent datait de mai 2025. Derrière cette chute vertigineuse, une mécanique très simple, presque brutale: une demande de week-end, donc molle, face à une production solaire qui tournait à plein régime.

Voilà le paradoxe électrique européen: quand les panneaux et les éoliennes produisent beaucoup au même moment, l’offre déborde et le prix s’effondre. Ces épisodes reviennent comme des marées de printemps, surtout entre avril et octobre, les après-midis ensoleillés, les jours fériés, les vacances. Le marché, lui, réagit au quart d’heure près, sans états d’âme, au rythme d’une météo devenue acteur économique à part entière.

Car l’électricité a une particularité agaçante: elle se stocke mal à grande échelle, et le réseau doit rester en équilibre permanent. Trop de production, pas assez de consommation, et il faut écouler, coûte que coûte. Dans ces moments-là, certains producteurs préfèrent payer pour injecter leur courant plutôt que de couper des installations, parfois techniquement ou économiquement compliqué. Résultat, le prix devient un message clignotant: « consommez maintenant ».

Quand l’abondance devient un casse-tête

Sauf que le lecteur qui se dit déjà qu’il va lancer une machine à laver gratuite risque de déchanter. Les prix négatifs concernent d’abord le marché de gros, pas la facture au détail, largement composée d’acheminement, de taxes et de marges. Ceux qui en profitent le plus sont les gros consommateurs, typiquement des industriels capables de déplacer leur production sur quelques heures, d’allumer des machines énergivores quand le signal est au plancher.

Côté ménages, l’accès existe mais il est étroit. Il faut un compteur communicant, un contrat dit dynamique, et surtout une capacité à adapter sa consommation presque en temps réel, parfois quart d’heure par quart d’heure, ou via un système de pilotage à domicile. Même avec une énergie « gratuite », les coûts de réseau et les prélèvements restent là, accrochés à la note comme un rappel à la réalité.

Ce qui se joue, en toile de fond, dépasse la Belgique et concerne aussi la France, où ces épisodes gagnent du terrain avec la montée des productions décarbonées et une consommation plutôt stable. En 2025, le prix de gros a été négatif 513 heures, contre 352 en 2024, une progression qui dit tout: le système apprend à vivre avec l’abondance intermittente, mais il manque encore de flexibilité, stockage, pilotage des usages, réseaux adaptés. La prochaine bataille sera moins de produire toujours plus que d’apprendre à consommer au bon moment, et cette petite révolution-là, elle finira bien par arriver jusque dans nos prises domestiques.