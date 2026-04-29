“Il est dans une forme de dépendance” : Bruno Retailleau attaque Emmanuel Macron sur l’Algérie

Bruno Retailleau a vivement répondu à Emmanuel Macron après les propos du chef de l’État visant les “mabouls” qui voudraient “se fâcher avec l’Algérie”. Le patron des Républicains accuse Emmanuel Macron d’avoir “fait preuve de faiblesse” face au pouvoir algérien et estime qu’il est “dans une forme de dépendance” vis-à-vis d’Alger.

Dans une lettre adressée au président et révélée par plusieurs médias, le candidat déclaré à la présidentielle de 2027 critique la politique de “réconciliation” menée depuis 2017 avec l’Algérie. Selon lui, cette stratégie est “une impasse” et empêche la France d’imposer un véritable rapport de force, notamment sur les questions migratoires et les accords franco-algériens de 1968.

Retailleau réclame une ligne de fermeté

Le sénateur vendéen défend une politique beaucoup plus dure envers Alger, affirmant que “les Français veulent que la France soit respectée”. Il reproche également à Emmanuel Macron d’avoir refusé d’utiliser certains leviers diplomatiques, comme la restriction des visas pour les pays refusant de reprendre leurs ressortissants expulsés.

Cette nouvelle passe d’armes illustre la fracture grandissante entre l’exécutif et une partie de la droite sur le dossier algérien. À un an de la présidentielle, Bruno Retailleau qui s’est déclaré candidat, entend faire de la fermeté migratoire et diplomatique l’un des axes majeurs de sa campagne.