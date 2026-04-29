Vers une nouvelle loi contre l’antisémitisme, l’exécutif veut durcir sans déraper

Difficile d’ignorer le thermomètre social depuis le 7 octobre 2023. Les autorités constatent une hausse très marquée des actes antisémites, entre menaces, dégradations et déferlements sur les réseaux sociaux. Dans ce climat, l’exécutif et des parlementaires remettent sur la table un projet de loi dédié, avec une méthode annoncée comme « transpartisane » pour éviter le match idéologique et sécuriser une majorité. Sur le papier, l’objectif est simple: frapper plus vite, frapper plus juste, sans transformer le débat public en champ de mines.

Dans les coulisses, les pistes reviennent avec insistance. Aggravation des peines quand le mobile antisémite est caractérisé, nouveaux outils contre la haine en ligne, coopération renforcée avec les plateformes, travail sur l’anonymisation qui sert de masque à tant de débordements. L’école et l’université s’invitent aussi dans le texte, terrain devenu hypersensible après une série d’incidents et de polémiques. Le pouvoir veut montrer qu’il tient la barre, avec l’idée d’une réponse pénale plus lisible et plus rapide, celle qui rassure les victimes et dissuade les auteurs.

Un texte attendu, une ligne de crête

Mais la politique, c’est rarement une ligne droite. Le consensus de principe contre l’antisémitisme se heurte vite aux désaccords sur l’équilibre entre liberté d’expression et répression, sur la frontière entre critique d’Israël et discours de haine, sur la place de l’antisionisme dans l’arsenal juridique. Certains plaident pour s’appuyer davantage sur des définitions de référence comme celle de l’IHRA, d’autres redoutent une insécurité juridique et des effets de bord. Les institutions consultées, quand elles le sont, rappellent souvent la même exigence: des mesures proportionnées, compatibles avec le cadre constitutionnel et européen, sinon le texte finira en contentieux.

Reste une réalité têtue, que le lecteur voit passer au quotidien: l’antisémitisme a changé de vitesse, avec une part croissante qui circule en ligne, se copie, se partage, se banalise. Le gouvernement martèle la « tolérance zéro », la justice veut pouvoir suivre plus facilement les auteurs, les associations demandent des signaux fermes, et chacun sait que la bataille se joue aussi sur la rapidité des réponses. Si ce projet de loi avance, il dira quelque chose de l’époque: la capacité de la République à protéger sans confondre, à sanctionner sans se tromper de cible, et à tenir dans la durée quand l’émotion retombe mais que le problème, lui, reste là.