Bruno Retailleau met LR au garde-à-vous et regarde déjà vers 2027

À Toulouse, dans le quartier de la Roseraie, Bruno Retailleau n’a pas fait dans la dentelle devant une salle d’une centaine de sympathisants. Fraîchement installé chef de file des Républicains, le sénateur vendéen a choisi le ton du chef qui fixe la règle du jeu et la porte est étroite. « Le match est plié. Je suis le représentant des LR. Je trace ma route. Ceux qui se mettront sur notre chemin se mettront hors de notre famille politique », a-t-il lâché, sous les applaudissements. Message interne reçu cinq sur cinq: l’heure n’est plus aux querelles de chapelle, mais à la discipline.

Une droite d’autorité pour récupérer les électeurs partis ailleurs

Côté ligne, Retailleau appuie là où la droite croit encore marquer des points: sécurité, immigration, justice, autorité de l’Etat. Rien de très neuf, dira-t-on, mais le calendrier change tout et le public visé aussi: reprendre des électeurs séduits par le Rassemblement national sans tendre la main au macronisme, parler au « socle » et au centre droit où chacun s’échauffe déjà pour l’après-Macron. Cette stratégie a un avantage, elle clarifie le logiciel, et un risque, celui de ressembler à une course de vitesse sur les thèmes régaliens où le RN a de l’avance et de l’aisance.

Reste la réalité des troupes. Le scrutin interne qui l’a adoubé a mobilisé 44 000 votants sur plus de 76 000 adhérents, un niveau que certains chez LR relativisent mais qui suffit à Retailleau pour parler de « mise en orbite » vers 2027. Il sait ce que son parti traîne comme cicatrice: 2022 et ses 4,8 % au premier tour, une droite éparpillée et vexée. La pré-campagne s’ouvre donc comme une longue marche, faite de réseaux d’élus, de séquences médiatiques et d’agenda parlementaire, avec une question qui plane sans être dite: la droite peut-elle redevenir une maison commune avant que les autres ne la vident pièce par pièce.