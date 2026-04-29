La Chine accélère son offensive commerciale en Afrique avec de nouvelles routes maritimes directes

Plusieurs grands ports chinois ont récemment ouvert de nouvelles routes maritimes directes vers l’Afrique, marquant une intensification notable des échanges entre les deux régions. Cette dynamique intervient à la veille d’un changement commercial majeur : l’entrée en vigueur, le 1er mai, de la suppression des droits de douane par Pékin pour 53 pays africains.

À Qingdao, dans l’est de la Chine, un cargo chargé de pièces automobiles, de pneus et de panneaux solaires a quitté fin avril le port en direction de Tema, au Ghana, et Lagos, au Nigeria. Cette nouvelle ligne hebdomadaire, opérée par treize navires, est déjà la deuxième liaison vers l’Afrique lancée cette année par ce port stratégique.

Le mouvement s’observe également à Yantai, où trois nouvelles routes ont été mises en service depuis janvier, reliant notamment la Chine à l’Algérie et à la Namibie. Sur le premier trimestre, le trafic vers l’Afrique y a dépassé les 2 millions de tonnes, enregistrant une hausse de plus de 30 % par rapport à l’année précédente.

À Tianjin, une liaison directe vers l’Afrique du Sud, inaugurée le 20 avril, permet désormais de réduire les délais de transport à environ 40 jours, soit dix jours de moins qu’auparavant. Les navires mobilisés sur cette route peuvent transporter jusqu’à 11 000 conteneurs, renforçant considérablement les capacités logistiques.

Ces nouvelles routes se distinguent par leur caractère direct, sans escales intermédiaires, ce qui permet de réduire les coûts, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et d’accélérer les échanges commerciaux dans les deux sens. Cette évolution logistique accompagne la stratégie de Pékin visant à renforcer son influence économique sur le continent africain.

À travers ce déploiement maritime, la Chine redessine ses routes commerciales et consolide sa présence en Afrique, dans un contexte de concurrence internationale accrue pour l’accès aux marchés et aux ressources du continent.