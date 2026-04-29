Déforestation tropicale : le recul de 2025, un répit encore fragile

Bonne nouvelle dans un paysage souvent sombre: la perte de forêts primaires tropicales a ralenti en 2025, après une année 2024 qualifiée d’historique. Selon Global Forest Watch, qui s’appuie sur des observations satellitaires, 4,3 millions d’hectares de forêt primaire ont disparu l’an dernier, soit l’équivalent du Danemark. C’est beaucoup, mais c’est moins que les 6,7 millions d’hectares envolés en 2024, une baisse évaluée à 36%.

Ce reflux est jugé « encourageant » par l’observatoire, adossé au World Resources Institute et à l’université du Maryland. Le signal est clair: certaines politiques publiques peuvent peser, parfois, sur une mécanique qui semblait lancée à pleine vitesse. Elizabeth Goldman, codirectrice de Global Forest Watch, tempère tout de même l’enthousiasme, rappelant que l’amélioration peut rester fragile et qu’elle ne change pas, à elle seule, l’ampleur de la déforestation à l’échelle mondiale.

Une bonne nouvelle, mais le compteur tourne toujours

Car pendant qu’on se félicite, les chiffres continuent de mordre. Global Forest Watch estime que la disparition des forêts primaires se poursuit au rythme d’environ 11 terrains de football par minute dans le monde. Autre rappel qui pique: les pertes de forêts tropicales restent 46% plus élevées qu’il y a dix ans. Matt Hansen, professeur à l’université du Maryland, résume l’état d’esprit avec une formule simple: « Toute bonne année est bonne à prendre, mais il faut que les bonnes années durent éternellement si l’on veut préserver la forêt tropicale ».

À ce rythme, l’objectif international d’arrêter la déforestation d’ici 2030 ressemble à une ligne d’horizon qui recule à mesure qu’on avance. L’observatoire estime que les niveaux actuels restent environ 70% au-dessus de la trajectoire nécessaire. Et derrière ces pourcentages, il y a du concret: biodiversité qui s’efface, eau qui se dérègle, carbone qui s’accumule. Reste à savoir si 2025 marque le début d’une tendance solide ou seulement une respiration avant le prochain coup de tronçonneuse.