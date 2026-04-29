Nouvelle inculpation contre James Comey, ancien directeur du FBI et adversaire de Trump

L’ancien directeur du FBI James Comey a été de nouveau inculpé aux États-Unis, selon plusieurs médias américains, relançant un feuilleton judiciaire étroitement lié à ses tensions persistantes avec Donald Trump. Cette nouvelle procédure intervient quelques mois après l’annulation de précédentes poursuites jugées irrégulières.

En novembre 2025, une juge fédérale avait en effet invalidé deux inculpations visant James Comey ainsi que la procureure générale de l’État de New York, Letitia James. Elle avait estimé que la procureure désignée par Donald Trump pour mener ces poursuites avait été nommée illégalement, remettant en cause la légitimité de la procédure.

Dans ces premières accusations, James Comey était soupçonné d’avoir menti sous serment devant un sénateur, en niant avoir autorisé son adjoint à être cité anonymement dans des articles portant sur des enquêtes sensibles du FBI.

La nouvelle inculpation concerne cette fois un incident distinct survenu en mai 2025. L’ancien patron du FBI avait publié sur Instagram une photo montrant des coquillages formant le message « 86 47 » sur une plage. Ce message avait été interprété par certaines autorités, dont Donald Trump, comme une menace à l’encontre du président, le chiffre « 86 » pouvant signifier l’élimination de quelqu’un, et « 47 » faisant référence au 47e président des États-Unis.

Face à la polémique, James Comey avait rapidement supprimé la publication et expliqué qu’il n’avait pas perçu la connotation violente du message. Il avait assuré s’opposer à toute forme de violence et indiqué que son intention n’était pas de menacer qui que ce soit.

Donald Trump avait vivement réagi à l’époque, accusant James Comey d’appeler à l’assassinat du président et le qualifiant de « flic véreux ». L’ancien directeur du FBI, limogé en 2017 par M. Trump alors qu’il enquêtait sur des ingérences étrangères, reste l’une des figures les plus critiques du président républicain, dans un climat politique et judiciaire particulièrement tendu.