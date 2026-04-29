Météo : chaleur quasi estivale, vent de nord-est et quelques averses ce mercredi

La journée de mercredi s’annonce globalement très agréable sur la France, avec un soleil largement dominant et des températures particulièrement douces pour la saison. Malgré quelques averses localisées sur la façade atlantique et les Alpes, le temps reste sec sur la majorité du pays, dans une ambiance presque estivale par endroits.

Les averses concerneront surtout la Bretagne, le nord de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que le relief alpin en fin de journée. Dans le même temps, une bise de nord-est soufflera assez fortement sur un tiers nord, avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h près de la Manche. Un vent sec qui n’empêchera pas les températures de grimper.

Des températures dignes d’un mois de juin

La douceur s’accentue encore avec des maximales proches de 25°C dans le Bassin parisien, le centre du pays ou encore la Normandie. Des valeurs largement au-dessus des normales de saison, parfois comparables à celles d’un début d’été.

Cette situation favorise toutefois la poursuite de la sécheresse superficielle sur une partie du pays. Une dégradation pluvio-orageuse est attendue jeudi sur le sud-ouest et le Massif central, mais les précipitations resteront très inégales selon les régions.