Russie : un défilé militaire sans armement pour marquer l’anniversaire de la guerre en Ukraine

La Russie prévoit de commémorer l’anniversaire de sa guerre en Ukraine par un défilé militaire à Moscou, mais sans présenter d’équipement militaire, une décision inhabituelle justifiée par la poursuite du conflit. Le ministère russe de la Défense a confirmé que cette édition mettrait l’accent sur les troupes plutôt que sur les démonstrations d’armement.

Ce défilé, organisé à l’occasion des célébrations du Jour de la Victoire, rassemblera des soldats issus de toutes les branches des forces armées russes. Une démonstration aérienne est également prévue, bien que les détails restent limités concernant l’ampleur de cette participation.

L’absence d’équipements militaires, habituellement au cœur de ce type de parade, reflète les contraintes imposées par la guerre en cours en Ukraine. Une partie importante du matériel est mobilisée sur le front, où les combats se poursuivent sans relâche.

Moscou affirme continuer à progresser sur le terrain, tandis que les tentatives de négociations pour mettre fin au conflit restent dans l’impasse. Cette situation prolonge un climat de tension durable, tant sur le plan militaire que diplomatique.

Le défilé revêt une dimension symbolique forte, servant à la fois d’hommage aux forces armées et de message politique dans un contexte de guerre prolongée. Il vise également à maintenir le soutien de la population à l’effort militaire.

Cette édition atypique souligne l’impact direct du conflit sur les traditions nationales russes, transformant un événement habituellement démonstratif en une cérémonie plus sobre, centrée sur les soldats plutôt que sur la puissance militaire affichée.