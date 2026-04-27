Audiovisuel public : le rapport Alloncle validé de justesse, publication prévue le 4 mai

La commission d’enquête sur l’audiovisuel public a finalement voté en faveur de la publication du rapport porté par Charles Alloncle, par 12 voix contre 10. Ce document de 369 pages, issu de cinq mois d’auditions sous tension, sera rendu public le 4 mai sur le site de l’Assemblée nationale, accompagné d’un avant-propos du président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus, et des contributions des groupes parlementaires.

Ce vote serré intervient après de vives controverses autour de certaines propositions, comme les fusions de chaînes ou la refonte du périmètre de l’audiovisuel public. Si plusieurs députés ont dénoncé un ton jugé « calomnieux » ou « insidieux », le rapport échappe finalement à la censure et ouvre désormais un débat de fond sur l’organisation et le coût du service public audiovisuel.