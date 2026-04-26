Dette Covid de l’UE: Emmanuel Macron relance la bataille du remboursement

Ce débat revient comme une marée qu’on croyait loin: la dette européenne née du Covid, ce grand emprunt commun lancé en 2020 sous la bannière NextGenerationEU, et sa note qui commence à peser sur le budget de l’Union. Emmanuel Macron remet le sujet au centre en plaidant pour un remboursement mieux étalé dans le temps, histoire d’éviter que le service de la dette ne grignote, année après année, les politiques européennes classiques, de l’agriculture aux fonds de cohésion. Derrière les formules prudentes, l’enjeu est très concret: si le coût monte plus vite que prévu, avec des taux d’intérêt plus élevés qu’à l’époque des chèques faciles, les États devront soit augmenter leurs contributions nationales, soit accepter que certaines lignes budgétaires se serrent la ceinture, au risque de nourrir un peu plus la défiance envers Bruxelles.

L’addition arrive, l’Europe se déchire sur qui sort le carnet de chèques

Au cœur de la discussion, il y a une autre idée, plus explosive politiquement: transformer l’exception Covid en outil durable, en autorisant de nouveaux emprunts communs pour la défense, l’industrie ou l’énergie. Pour Paris, c’est la logique de la « souveraineté européenne »: investir ensemble pour éviter une Europe fragmentée où chacun subventionne ses champions dans son coin. Sauf que les pays dits frugaux, des Pays-Bas aux Nordiques, voient surtout le risque d’une mutualisation sans fin et réclament des garde-fous, des contrôles, des limites claires. La Commission, elle, pousse la piste des « ressources propres », autrement dit des recettes européennes dédiées au remboursement, un terrain miné où chaque capitale défend son pré carré. À l’approche des grandes négociations budgétaires 2028-2034, l’Union s’avance vers un moment de vérité: continuer à financer ses ambitions sans se fracturer sur la facture.