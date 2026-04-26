Politique International

Tirs à Washington : Emmanuel Macron condamne une attaque «inacceptable» contre Donald Trump

26 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Tirs à Washington : Emmanuel Macron condamne une attaque «inacceptable» contre Donald Trump
Tirs à Washington : Emmanuel Macron condamne une attaque «inacceptable» contre Donald Trump

Emmanuel Macron a réagi après les tirs entendus à Washington en marge d’un dîner de gala auquel Donald Trump était présent. Le président français a dénoncé une attaque armée visant le président des États-Unis et a exprimé son soutien à son homologue américain.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a déclaré : « L’attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n’a jamais sa place en démocratie. J’adresse à Donald Trump tout mon soutien. »

Des tirs entendus près d’un événement officiel

La fusillade s’est produite alors que Donald Trump participait à un dîner de gala à Washington. Des tirs ont été entendus aux abords de l’événement, entraînant une réaction rapide des services de sécurité présents sur place. Le président américain a été mis en sécurité par les agents chargés de sa protection.

Un message de soutien diplomatique

Malgré les différences politiques qui peuvent exister entre Paris et Washington, Emmanuel Macron a tenu à adresser un message clair de solidarité. En qualifiant l’attaque d’« inacceptable », le président français condamne toute tentative de violence contre un dirigeant élu.

Le suspect identifié comme Cole Tomas Allen

Le suspect interpellé après les tirs a été identifié comme Cole Tomas Allen, un homme de 31 ans originaire de Torrance, en Californie.

Le suspect a été arrêté avant de pénétrer dans la salle où se trouvait Donald Trump. L’enquête est menée par les autorités américaines, notamment le Secret Service, la police de Washington et le FBI. Le mobile reste, à ce stade, inconnu. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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