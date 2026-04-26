Fusillade à la Maison-Blanche près de Trump : le suspect identifié comme Cole Tomas Allen

La soirée institutionnelle très surveillée a basculé samedi soir au Washington Hilton, à Washington, lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Des coups de feu ont été entendus alors que le président Donald Trump, la Première dame Melania Trump, le vice-président JD Vance, des membres du gouvernement, des élus et des journalistes étaient présents dans l’établissement. Les services de sécurité ont rapidement évacué les principaux responsables politiques, tandis qu’une partie des invités s’est mise à couvert dans la salle.

Un suspect armé arrêté sur place

Le suspect a été identifié comme Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Torrance, en Californie. Selon les premiers éléments communiqués, il aurait foncé vers un point de contrôle du Secret Service dans l’hôtel. Il aurait été armé d’un fusil, d’une arme de poing et de plusieurs couteaux au moment de l’incident. Les forces de l’ordre l’ont maîtrisé avant qu’il n’atteigne la salle principale du dîner.

Un agent touché, mais sauvé par son gilet

Un agent de sécurité a été blessé durant l’intervention. D’après les premières informations, son gilet pare-balles aurait empêché une blessure plus grave. Aucun décès n’a été signalé parmi les invités ou les responsables présents. Le suspect, lui, n’aurait pas été touché par les tirs et a été transporté vers un hôpital local pour évaluation.

Un mobile encore inconnu

À ce stade, les enquêteurs n’ont pas établi de mobile clair. Les autorités cherchent notamment à déterminer si Cole Tomas Allen a agi seul, comment il est entré dans l’hôtel et s’il visait spécifiquement le président ou une autre personne présente. Les premières déclarations des responsables de la police évoquent un suspect apparemment isolé, mais l’enquête reste en cours.

Des accusations lourdes en préparation

Les premières poursuites annoncées concernent notamment des infractions liées à l’usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et une agression contre un agent fédéral avec une arme dangereuse. Ces qualifications pourraient évoluer à mesure que l’enquête progresse. Cole Tomas Allen reste présumé innocent tant qu’il n’a pas été condamné par un tribunal.

Une faille de sécurité ?

L’événement soulève déjà des questions sur le dispositif de sécurité autour de l’événement. Les premiers éléments indiquent que le suspect aurait pu accéder à certaines zones de l’hôtel parce qu’il était considéré comme client ou présent dans l’établissement, avant de tenter de franchir un périmètre plus protégé. Le Secret Service et la police locale défendent toutefois un dispositif à plusieurs niveaux qui aurait empêché l’homme d’atteindre la salle où se trouvait le président.

Une soirée interrompue, une enquête fédérale ouverte

Le dîner a été interrompu dans la confusion. Les autorités fédérales et locales poursuivent leurs investigations, notamment sur les antécédents du suspect, ses déplacements récents, ses communications et l’origine des armes retrouvées. L’événement devrait être reprogrammé avec un dispositif de sécurité renforcé.