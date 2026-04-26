Coups de feu près de Trump : les vidéos de l’évacuation, le tireur arrêté

Donald Trump a été évacué en urgence samedi soir après des coups de feu entendus lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, organisé au Washington Hilton. Des vidéos diffusées après l’incident montrent les agents du Secret Service se précipiter autour du président américain avant de l’extraire rapidement de la salle.

La scène, filmée par plusieurs témoins, montre un brusque changement d’ambiance : alors que l’événement se déroulait normalement, des invités se baissent, certains se réfugient sous les tables, tandis que les services de sécurité verrouillent les accès. Trump, lui, a été mis à l’abri et n’a pas été blessé.

Les vidéos au cœur de l’affaire

Les images de l’évacuation sont devenues l’élément central de l’événement. On y voit une intervention rapide, coordonnée, avec des agents qui encerclent Trump et l’éloignent de la zone à risque. D’autres vidéos montrent la confusion dans la salle, les invités cherchant à comprendre si les détonations provenaient de l’intérieur ou des abords immédiats de l’événement.

Les tirs auraient eu lieu à proximité de la salle où se tenait le dîner, après qu’un homme armé a tenté de franchir un point de sécurité.

Le tireur maîtrisé et arrêté

Le suspect a été rapidement arrêté. Il est présenté comme un homme de 31 ans venu de Californie. Les autorités indiquent qu’il était armé et qu’il aurait tenté d’accéder à la zone protégée avant d’ouvrir le feu. Un agent du Secret Service aurait été touché, mais son gilet pare-balles lui aurait évité une blessure grave.

Trump sain et sauf, l’enquête fédérale ouverte

Donald Trump a ensuite confirmé que le tireur avait été interpellé et a salué la réaction des forces de l’ordre. Le suspect doit être présenté lundi devant un tribunal fédéral. La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a évoqué des poursuites liées à l’usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et à une agression contre des agents fédéraux.

Une soirée politique transformée en scène de chaos

Le dîner des correspondants, rendez-vous traditionnel entre pouvoir politique, journalistes et personnalités publiques, a été interrompu après les tirs. Les autorités cherchent désormais à établir le mobile du suspect, son parcours, et à déterminer s’il a agi seul. À ce stade, Trump est indemne, le tireur est en détention, et les vidéos de l’évacuation restent les images fortes de cette soirée sous très haute tension.