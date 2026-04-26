Israël : Bennett et Lapid s’unissent pour tenter de battre Netanyahu aux prochaines élections

Deux figures majeures de l’opposition israélienne, Naftali Bennett et Yaïr Lapid, ont annoncé unir leurs forces en vue des prochaines élections législatives, dans l’objectif de renverser le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les deux anciens chefs de gouvernement ont officialisé la fusion de leurs formations politiques respectives, donnant naissance à un nouveau parti baptisé « Together », dirigé par Naftali Bennett.

Dans un communiqué, Yaïr Lapid a expliqué que cette alliance visait à « unir le bloc » et à mettre fin aux divisions internes afin de maximiser les chances de victoire face à la coalition au pouvoir.

Cette stratégie rappelle leur précédente collaboration en 2021, lorsqu’ils avaient réussi à mettre fin à une longue période de domination politique de Benjamin Netanyahu, en formant un gouvernement de coalition. Celui-ci n’avait toutefois tenu que dix-huit mois.

Selon les derniers sondages, cette nouvelle alliance pourrait fragiliser la position du Premier ministre sortant, dans un contexte politique toujours marqué par une forte fragmentation et des tensions internes.

Les prochaines élections s’annoncent ainsi décisives pour l’avenir politique d’Israël, avec une opposition qui cherche à se rassembler pour peser face à une coalition au pouvoir contestée.