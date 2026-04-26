Le pape dénonce les guerres et alerte sur les risques nucléaires lors de l’anniversaire de Tchernobyl

Le pape Léon XIV a vivement condamné les conflits armés, affirmant que ceux qui font la guerre sont « des voleurs » qui privent l’humanité d’un avenir pacifique.

S’exprimant à l’occasion du 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le souverain pontife a mis en garde contre les dangers liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire dans un contexte de tensions internationales.

Il a dénoncé l’appropriation des ressources mondiales par la guerre, estimant que ces pratiques compromettent non seulement la paix, mais aussi l’avenir des générations futures.

Cette déclaration intervient alors que l’Ukraine commémore la pire catastrophe nucléaire de l’histoire, sur fond de craintes persistantes liées au conflit en cours avec la Russie.

Le pape a ainsi établi un lien direct entre les conflits modernes et les risques globaux, appelant implicitement à une désescalade et à une utilisation responsable des technologies sensibles.

Ses propos s’inscrivent dans une série d’interventions récentes en faveur de la paix et contre la prolifération des violences à travers le monde.