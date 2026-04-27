Fusillade contre Trump : Barack Obama condamne la violence politique

Barack Obama a condamné, dans la nuit de dimanche à lundi, l’attaque survenue la veille à Washington lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, un événement auquel participait Donald Trump. L’ancien président américain, en fonction de 2009 à 2017, a appelé à refuser toute banalisation de la violence politique, alors que l’enquête fédérale se poursuit.

« Même si nous ne connaissons pas encore les détails des motivations derrière la fusillade d’hier soir au dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, il nous incombe à tous de rejeter l’idée que la violence ait sa place dans notre démocratie », a déclaré Barack Obama sur son compte X. Il a également exprimé son soulagement après les nouvelles données sur l’état de santé de l’agent blessé : « Je suis soulagé de savoir que l’agent du Secret Service qui a été blessé va s’en sortir. » Dans son message, l’ancien président n’a pas cité Donald Trump nommément.

Le suspect visait des responsables de l’administration Trump

Selon les premières conclusions communiquées par les autorités américaines, l’homme qui a tenté de faire irruption dans le gala cherchait à assassiner de hauts responsables de l’administration américaine. Le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche, a indiqué dimanche sur CBS que les éléments disponibles restaient « très préliminaires », mais qu’ils laissaient penser que le tireur « ciblait des membres de l’administration » Trump.

Le suspect, identifié comme Cole Allen, 31 ans, originaire de Torrance en Californie, a été maîtrisé après avoir chargé un point de contrôle de sécurité à l’extérieur du dîner. Les autorités ont indiqué qu’il était armé notamment d’un fusil, d’une arme de poing et de plusieurs couteaux. Donald Trump, le vice-président JD Vance, des membres du cabinet et de nombreux journalistes se trouvaient sur place pour cette soirée organisée autour de la presse et du Premier amendement.

La Maison-Blanche dénonce une tentative d’assassinat

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a vivement réagi sur X, affirmant que « ce qui devait être une soirée conviviale (…) a été détournée par un fou dépravé qui cherchait à assassiner le président et à tuer autant de hauts responsables de l’administration Trump que possible ».