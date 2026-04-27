Cole Tomas Allen : ce que l’on sait de l’assaillant qui a tiré lors du dîner de Trump à Washington

De nouveaux éléments ont émergé ce lundi matin sur Cole Tomas Allen, l’homme qui a ouvert le feu samedi soir aux abords de la salle de bal du Washington Hilton, où se tenait le dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche en présence du président américain Donald Trump.

Le suspect identifié comme un ingénieur californien de 31 ans

Identifié par comme un ingénieur en mécanique de 31 ans originaire de Torrance, dans la banlieue sud-ouest de Los Angeles, le suspect a été interpellé après avoir tenté de franchir un point de contrôle de sécurité situé près de l’entrée de l’événement.

Quelques heures après la fusillade, Donald Trump a publié une photo montrant le suspect menotté, face contre le tapis. L’homme, aux cheveux bruns et à la moustache, a ensuite été identifié par des médias américains citant des sources policières comme Cole Tomas Allen, 31 ans, domicilié à Torrance.

Un manifeste au cœur de l’enquête

Donald Trump a déclaré dimanche que le suspect avait laissé derrière lui un manifeste. “Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute”, a affirmé le président américain, décrivant l’auteur présumé comme une personne “visiblement très dérangée”.

Des menaces visant l’administration Trump

Le suspect aurait envoyé ce texte à sa famille quelques minutes avant de passer à l’acte. Il y annonçait son intention de tuer des membres de l’administration Trump, qualifiés de “criminels”. “Ce sont des cibles, classés par priorité du plus haut placé au moins haut”, peut-on lire dans ce document.

Une signature inquiétante : “Friendly Federal Assassin”

Le texte était signé “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen” et ferait référence aux victimes civiles dans des guerres impliquant les États-Unis, à la politique migratoire de Donald Trump ainsi qu’au scandale Jeffrey Epstein.

Le pseudonyme “coldforce” passé au crible

Un profil “coldforce” sur BlueSky, désactivé dimanche mais archivé, contenait de nombreux messages exprimant l’indignation de leur auteur contre les politiques de l’administration Trump. Un autre profil LinkedIn, au nom de “Cole Allen”, affichait la photo d’un homme semblant correspondre au cliché diffusé par Donald Trump.

Un profil d’ingénieur, de développeur et d’enseignant

Sur ce profil professionnel, Cole Allen se présentait comme un ingénieur basé dans la région de Los Angeles, intéressé par le développement de jeux vidéo. Il y écrivait être “Ingénieur en mécanique et informaticien de formation, développeur de jeux indépendant par expérience, enseignant de naissance”.

Un diplôme universitaire

Le California Institute of Technology, Caltech a indiqué qu’un individu nommé Cole Allen avait obtenu un diplôme en 2017, sans pouvoir confirmer qu’il s’agissait du suspect. L’année dernière, Cole Allen avait publié une photo de lui en tenue de diplômé, affirmant avoir terminé un master en informatique à la California State University, Dominguez Hills. L’université a également confirmé à qu’elle comptait un diplômé portant ce nom, sans établir formellement qu’il s’agissait de la même personne.

“Bohrdom”, le jeu indépendant développé par Cole Allen

Cole Allen avait aussi publié un message à propos d’un jeu vidéo indépendant qu’il avait développé, intitulé “Bohrdom”, présenté comme un jeu de combat “basé sur l’habileté, non violent”.

Un enseignant distingué quelques mois avant les faits

C2 Education, une académie de préparation scolaire basée à Torrance, avait désigné Cole Allen comme “enseignant du mois” dans une publication Instagram datée de décembre 2024. Sur cette image, on voit un homme brun, au léger sourire, vêtu d’un pull bleu marine zippé, les mains croisées dans le dos.

Un ancien camarade évoque un élève “presque un génie”

Cole Allen a fréquenté le Pacific Lutheran High School, dans la région de Los Angeles, où il faisait partie de l’équipe de volley-ball. Un ancien coéquipier l’a décrit comme “presque un génie” et “super stable”. “Les autres étudient beaucoup. Lui n’avait pas besoin d’étudier. Ça lui venait tout seul. Il était vraiment, vraiment intelligent”, a-t-il raconté à NBC.

Un don de 25 dollars lié à la campagne de Kamala Harris

Les registres de la Commission électorale fédérale consultés montrent qu’une personne nommée Cole Allen, identifiée comme enseignante chez C2 Education à Torrance, a donné 25 dollars à un groupe collectant des fonds pour la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2024.

Les enquêteurs cherchent encore le mobile exact

Les autorités américaines poursuivent leurs investigations sur le parcours et les motivations de Cole Tomas Allen. Malgré les écrits attribués au suspect et les éléments laissant apparaître une opposition marquée aux politiques de Donald Trump, les enquêteurs cherchent encore à établir précisément le mobile de l’attaque.

À ce stade, les autorités privilégient l’hypothèse d’un acte isolé. L’analyse du manifeste, des appareils électroniques et des profils en ligne attribués au suspect doit permettre de mieux comprendre le passage à l’acte de Cole Tomas Allen.