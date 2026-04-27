Malgré la fusillade à Washington, la visite du roi Charles aux États-Unis est maintenue

La visite d’État du roi britannique Charles III aux États-Unis se déroulera comme prévu, malgré la récente fusillade survenue à Washington lors d’un événement auquel participait le président Donald Trump.

Le palais de Buckingham a confirmé que le souverain, accompagné de la reine Camilla, entamera lundi une visite officielle de quatre jours, à l’issue de discussions avec les autorités américaines.

Des interrogations avaient émergé après l’incident survenu lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, où un homme armé a ouvert le feu près du dispositif de sécurité, entraînant l’évacuation en urgence de Donald Trump.

Malgré cet épisode, les autorités britanniques et américaines ont jugé que les conditions de sécurité restaient suffisantes pour maintenir cette visite diplomatique majeure.

Ce déplacement revêt une importance particulière dans le contexte des relations transatlantiques, alors que Londres et Washington cherchent à renforcer leur coopération sur plusieurs dossiers stratégiques.

La venue du roi Charles III constitue ainsi un signal de continuité et de stabilité diplomatique, en dépit des tensions sécuritaires récentes aux États-Unis.