Royaume-Uni : la Banque d’Angleterre devrait temporiser face aux incertitudes liées au conflit iranien

La Banque d’Angleterre devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion, le temps d’évaluer les conséquences économiques de la guerre en Iran sur l’économie britannique.

Selon les attentes du marché et un sondage, le comité de politique monétaire devrait largement opter pour le statu quo, prolongeant ainsi la décision déjà prise en mars de ne pas modifier les taux.

Le gouverneur Andrew Bailey a appelé à la prudence, mettant en garde contre des anticipations trop rapides de hausses de taux, dans un contexte marqué par une forte incertitude géopolitique.

Le conflit au Moyen-Orient, notamment en Iran, suscite des inquiétudes quant à ses répercussions sur l’inflation, en particulier via les prix de l’énergie, ainsi que sur la croissance économique.

Malgré cette prudence affichée par la banque centrale, les investisseurs anticipent déjà un resserrement monétaire dans les mois à venir, avec plusieurs hausses de taux envisagées d’ici la fin de l’année.

Cette divergence entre les attentes des marchés et le discours de la Banque d’Angleterre reflète les incertitudes persistantes entourant l’évolution de l’économie mondiale.

La décision attendue cette semaine sera suivie de près, notamment pour les संकेत qu’elle pourrait envoyer sur la trajectoire future de la politique monétaire britannique.