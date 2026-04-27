L’OTAN envisage de réduire ses sommets annuels sur fond de tensions internes

L’OTAN réfléchit à une possible remise en cause de ses sommets annuels, une évolution révélatrice des tensions croissantes au sein de l’alliance, notamment liées aux positions du président américain Donald Trump.

Selon plusieurs sources, certains membres de l’organisation souhaitent ralentir le rythme de ces réunions, voire envisagent l’annulation de certains sommets à l’avenir, notamment à partir de 2028.

Ces discussions interviennent après plusieurs rencontres marquées par des désaccords publics et des échanges tendus entre alliés, en particulier sur les questions de défense, de financement et de stratégie face aux crises internationales.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, devra trancher sur l’avenir de ces rendez-vous diplomatiques, qui constituent traditionnellement un moment clé de coordination entre les pays membres.

Toutefois, selon les mêmes sources, cette réflexion ne serait pas uniquement liée à la personnalité de Donald Trump, mais aussi à une volonté plus large de repenser le fonctionnement de l’alliance dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe.

Aucune décision n’a encore été prise à ce stade, mais ce débat illustre les fragilités internes de l’OTAN, confrontée à des divergences stratégiques croissantes entre ses membres.