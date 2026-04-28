Un haut responsable iranien de la défense s’est entretenu avec ses homologues russe et biélorusse lors d’une réunion tenue au Kirghizistan, illustrant le renforcement des échanges entre ces pays dans un contexte de tensions internationales persistantes. Selon l’agence de presse russe TASS, le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, a rencontré lundi le vice-ministre iranien de la Défense, Reza Talaei-Nik.

Au cours de cet échange, le responsable russe a réaffirmé la position constante de Moscou concernant les tensions liées à l’Iran, insistant sur la nécessité de privilégier une résolution diplomatique. Il a déclaré que toute confrontation impliquant Téhéran devait être réglée « exclusivement par des moyens diplomatiques », rejetant ainsi toute option militaire.

Andreï Belousov a également exprimé sa confiance dans la poursuite de la coopération entre la Russie et l’Iran, soulignant que les deux pays continueraient à se soutenir mutuellement. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où Moscou et Téhéran renforcent leurs relations, notamment sur les plans militaire et stratégique.

La rencontre s’est tenue en marge d’échanges plus larges impliquant également des responsables biélorusses, bien que les détails précis de leur participation n’aient pas été rendus publics. La présence de Minsk témoigne toutefois d’une coordination accrue entre ces États, souvent alignés sur certaines positions géopolitiques face à l’Occident.

Ces discussions interviennent alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien et des équilibres régionaux restent élevées. La Russie, qui joue un rôle clé sur la scène internationale, continue de plaider pour une approche diplomatique afin d’éviter toute escalade.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur d’éventuels accords concrets issus de cette rencontre. Toutefois, ces échanges confirment la volonté des parties prenantes de maintenir un dialogue étroit dans un environnement international de plus en plus polarisé.